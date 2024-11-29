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Харків’янка без ластів занурилась на глибину 82 метри: новий рекорд фрідайвінгу

Харків’янка без ластів занурилась на глибину 82 метри: новий рекорд фрідайвінгу

Новий рекорд у фрідайвингу був встановлений на змаганнях «AIDA Deep Dominica», які відбулися на острові Домініка.

У зануренні без ластів та додаткового спорядження (CNF) Катерина підкорила глибину 82 м, повідомляє ХОВА.

Найближча суперниця хорватка Мірелла Кардашевіч змогла зануритися лише на 75 м.

Таким чином, Катерина Садурська на 2 м покращила своє ж попереднє досягнення у цій дисципліні, встановлене у жовтні цього року на чемпіонаті світу.

Загалом в цьому році вона встановила шість світових рекордів у фрідайвингу.

Агентство Телевидения Новости

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