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Харків’янка без ластів занурилась на глибину 82 метри: новий рекорд фрідайвінгу
Новий рекорд у фрідайвингу був встановлений на змаганнях «AIDA Deep Dominica», які відбулися на острові Домініка.
У зануренні без ластів та додаткового спорядження (CNF) Катерина підкорила глибину 82 м, повідомляє ХОВА.
Найближча суперниця хорватка Мірелла Кардашевіч змогла зануритися лише на 75 м.
Таким чином, Катерина Садурська на 2 м покращила своє ж попереднє досягнення у цій дисципліні, встановлене у жовтні цього року на чемпіонаті світу.
Загалом в цьому році вона встановила шість світових рекордів у фрідайвингу.