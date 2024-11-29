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Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий
На Засіданні Ставки Президент України призначив Михайла Драпатого, який обороняв Харків.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.
Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.
Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.