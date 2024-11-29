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Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий

На Засіданні Ставки Президент України призначив Михайла Драпатого, який обороняв Харків.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.

Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.

Агентство Телевидения Новости

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