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40 тисяч рублів за зраду: на Харківщині викрито поплічника окупантів

40 тисяч рублів за зраду: на Харківщині викрито поплічника окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації Ізюма місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Він обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі.

Колаборант охороняв будівлю «райвідділку», здійснював чергування та оформлював документи відповідно до російського законодавства.

За роботу на окупантів він щомісячно отримував заробітну плату в сумі 40 тисяч російських рублів.

Нині колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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