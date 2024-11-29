40 тисяч рублів за зраду: на Харківщині викрито поплічника окупантів
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, під час окупації Ізюма місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Він обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі.
Колаборант охороняв будівлю «райвідділку», здійснював чергування та оформлював документи відповідно до російського законодавства.
За роботу на окупантів він щомісячно отримував заробітну плату в сумі 40 тисяч російських рублів.
Нині колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.