Замовила вбивство колишнього чоловіка: у Харкові судитимуть жінку

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річної жінки за фактом організації готування умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2024 року харківʼянка вирішила замовити вбивство свого колишнього чоловіка з метою отримання у спадщину всієї нерухомості, що перебуває у його власності.

Зброю брати до рук вона не планувала, тому через знайомих підшукала кілера.

Вона передала вбивці дані та місце проживання у Харкові свого екскоханого. Щодо «винагороди», то фігурантка пообіцяла ділку переписати на нього одну з квартир.

Також вона попросила чоловіка надіслати повідомлення «Давай познакомимся» у месенджері «Viber», що значитиме успішне виконання вбивства.

Кілер «зробив все за планом».

9 вересня фігурантку запросили правоохоронці, щоб повідомити про «смерть» колишнього чоловіка.

При прокурорах та слідчих жінка почала плакати та «не могла повірити», що його вбили пострілом у голову з пістолета.

Проте ще більше жінка здивувалась, що після сліз правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру.

Завдяки скоординованим діям правоохоронці запобігли замовному вбивству. Все, про що вона дізналась, було імітацією злочину.

Фігурантці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Обвинувачену судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости