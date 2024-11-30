У Харкові поліція виявила факт домашнього насильства: чоловіку винесли заборонний припис

Правоохоронці притягнули кривдника до відповідальності та винесли терміновий заборонний припис з усіма запобіжними заходами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До співробітників сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 1 надійшов виклик про те, що в гуртожитку відбувається домашнє насильство.

На місці події поліцейські виявили 36-річну жінку, яка повідомила, що її чоловік повернувся додому напідпитку, образливо висловлювався, погрожував фізичною розправою їй та їх спільним неповнолітнім дітям.

Інспектори поліції припинили протиправні дії 49-річного чоловіка та склали щодо нього три протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вони винесли терміновий заборонний припис стосовно кривдника з усіма запобіжними заходами строком на 10 діб.

Складені адміністративні матеріали направлено до суду для притягнення порушника до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости