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Цієї ночі над Україною було збито вісім «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито вісім «шахедів»

У ніч на 30 листопада 2024 року (із 21:30 29 листопада) противник атакував 10 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників.

Один БпЛА – локаційно втрачено, ще один – полетів на окуповану територію.

Агентство Телевидения Новости

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