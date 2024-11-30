У Харкові п’яний водій скоїв ДТП, а згодом запропонував патрульним хабар

Притягнули до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

29 листопада ввечері, близько 20-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Петра Свинаренка. Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля ВАЗ, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на припарковане авто.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.23 проміле, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости