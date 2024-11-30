Пропуск транспорту на кордоні України та Польщі відновлено

Пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ працює у штатному режимі.

На кордоні України та Польщі у суботу, 30 листопада, відновили роботу пункту пропуску транспорту Ягодин – Дорогуськ. Про це повідомила Державна митна служба, пише Кореспондент.

За інформацією польських митників, сьогодні зранку відновлено роботу електронної системи митного оформлення. Пункт пропуску працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 листопада, на українсько-польському кордоні було призупинено пропуск вантажівок. Польська сторона повідомляла про збій системи митного оформлення.

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