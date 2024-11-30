У Харкові судитимуть чоловіка: скоїв 12 крадіжок

Слідчі Харкова скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного, який скоїв 12 крадіжок.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник спеціалізувався на сигарках. Він заходив до торгового центру, викрадав блоки тютюнових виробів та проходив з майном повз касову зону супермаркету, не оплативши товар.

З 6 по 17 листопада до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надходили повідомлення про те, що невстановлена особа викрадала майно з торгового центру.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочинів причетний чоловік 1991 року народження, неодноразово засуджений за вчинення крадіжок.

В ході розслідування кримінального провадження слідчими було встановлено, що правопорушник здійснив 12 крадіжок товарів на суму більше ніж 50 тисяч гривень. Проте під час останнього злочину його дії були припинені працівниками охорони супермаркету.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

Агентство Телевидения Новости