У Харкові викрито чоловіка, який на станції метро викрав сумку з грошима

Поліцейські викрили харків’янина, який в метрополітені вчинив крадіжку особистих речей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

23 листопада на платформі станції метро «Палац Спорту» зловмисник побачив на станції метро жінку, яка очікувала на потяг. Поряд з нею лежала сумка. Як тільки з’явилася нагода, він викрав сумку та втік.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили у вчиненні злочину неодноразово судимого 41-річного чоловіка. У зловмисника вилучили сумку та телефон, які невдовзі будуть повернуті власниці.

Викрадені гроші в сумі 1800 євро чоловік встиг витратити на власні потреби.

29 серпня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні крадіжки.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости