Стало відомо про смерть захисника з Харківщини, якого рік вважали зниклим безвісти

Під час одного з останніх обмінів в Україну повернули тіло загиблого захисника з Харківщини Олександра Коломиця. Чоловік майже рік вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Солдат Олександр Коломиць, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону в/ч А2582, загинув під час виконання бойового завдання 27 грудня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області.

Народився Олександр 19 жовтня 1979 року у селі Резнікове, Вовчанського району. У 1987 році він разом із сім’єю переїхав до селища Вирішальний Зміївської громади.

На захист країни Олександр Коломиць став у січні 2023 року. У загиблого залишилися мама, брат, дружина та дві доньки 12 та 13 років.

Агентство Телевидения Новости