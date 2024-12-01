На пожежі в Харківській області постраждала жінка

30 листопада близько 13:42 у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку. Постраждала жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, жінка отруїлася чадним газом. Постраждалій 64 роки.

Горіла прибудова до будинку та домашні речі на загальній площі 15 кв. м. Протягом години рятувальники ліквідували вогонь.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости