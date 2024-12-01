Окупанти намагалися просунутися 16 разів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 грудня. 1012 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, крім того, задіяв для ураження 1682 дрони-камікадзе. Також, здійснив 4271 артилерійський обстріл, з них 142 з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости