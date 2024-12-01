На Харківщині відключатимуть світло протягом всього дня

Сьогодні, 1 грудня, на Харківщині відключатимуть світло з 8:00 до 22:00. За даними енергетиків, обмеження електропостачання для побутових споживачів заплановані на другу половину дня.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

У неділю час застосування обмежень:

для побутових споживачів 13:00-22:00. для промисловості та бізнесу 8:00-13:00.

У таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

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