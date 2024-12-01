Нова загроза для Харкова: КНДР передала росії РСЗВ, що б’ють на відстань до 60 км

Північна Корея передала росії 100 артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці М1989. Також рф отримала від КНДР реактивні системи залпового вогню М1991, що стріляють 85-кілограмовими снарядами на відстань до 60 км.

Про це пише видання Forbes з посиланням на керівника українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Артилерія з КНДР. Фото: Мілітарний

«Ми вже знали про величезні M1989, кожна з яких стріляє 170-міліметровими снарядами вагою 100 фунтів кожен на відстань щонайменше 25 миль. На початку цього місяця в Інтернеті з’явилися фотографії, на яких деякі з цих гусеничних гаубиць були зображені в потягу, що прямував через росію», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Північна Корея надала Росії мільйони артилерійських снарядів і десятки 7500-фунтових балістичних ракет КН-23 – і відправила тисячі військових на підкріплення росармії на Курщину.

«M1991 є новим потужним доповненням до побитих російських ракетних військ. Стріляючи 240-міліметровими ракетами вагою 187 фунтів на відстань 37 миль, M1991 перевершують майже всі артилерійські системи, що є на озброєнні України. Високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва є помітним винятком», – пише видання.

Перебуваючи на російському озброєнні, пускові установки можуть вражати українські окопи і вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. Також вони здатні вразити прифронтові міста, зокрема Харків, який розташований всього в 40 км від російсько-українського кордону.

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