На Харківщині нацгвардійці та 92 ОШБр розбили колону росіян: відео відбиття штурму

Зранку 30 листопада Сили оборони України відбили штурм ворога на Харківщині. 13 бригада НГУ «Хартія» та 92 ОШБр знищили три БМП та 45 окупантів.

Про це повідомив командувача Національної гвардії України Олександр Півненко.

Ворог здійснив невдалу спробу штурму позицій 13-ї бригади НГУ «Хартія» на Харківщині. Противник намагався атакувати силами понад взводу піхоти за підтримки трьох одиниць БМП-3.

«Завдяки організації системи розвідки Сили оборони України у складі «Хартії» та 92 ОШБр завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами», – йдеться в повідомленні.

Бойові машини піхоти були знищені, а рештки вцілілої піхоти добили БпЛА та артилерія.

Втрати ворога за ранок склали три БМП, 29 загиблих та 16 поранених.

Агентство Телевидения Новости