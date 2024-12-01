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Росіяни штурмують позиції ЗСУ поблизу шести населених пунктів Харківщини

Росіяни штурмують позиції ЗСУ поблизу шести населених пунктів Харківщини

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 1 грудня. 1012 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів ворожих військ поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до позицій ЗСУ в районах Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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