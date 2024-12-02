На Харківщині армія росії атакувала 19 разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 грудня. 1013 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 18 авіаударів, скинув 25 КАБів, застосував 1635 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 5079 обстрілів, з них 145 з РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Сіверськ, Петрівка, Костянтинівка, Пантелеймонівка, Єлизаветівка, Гродівка, Даченське, Шевченко, Новопустинка та Улакли.

На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости