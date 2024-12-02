Світла буде менше: в Укренерго оприлюднили схему відключень на сьогодні

Сьогодні, 2 грудні, в Україні діятимуть нові графіки відключень електроенергії протягом. Світло вимикатимуть протягом всього дня. Діятимуть одна та дві черги відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

Обсяг обмежень для побутових споживачів:

7:00-8:00 – одна черга відключень8:00-10:00 – дві черги відключень10:00-11:00 – одна черга відключень11:00-19:00 – дві черги відключень19:00-22:00 – одна черга відключень

Обсяг обмежень для промисловості та бізнесу:

6:00-22:00 – застосування графіків обмеження потужності

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Укренерго, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – нагадали в компанії.

Агентство Телевидения Новости