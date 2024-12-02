Світла буде менше: в Укренерго оприлюднили схему відключень на сьогодні
Сьогодні, 2 грудні, в Україні діятимуть нові графіки відключень електроенергії протягом. Світло вимикатимуть протягом всього дня. Діятимуть одна та дві черги відключень.
Про це повідомили в Укренерго.
Обсяг обмежень для побутових споживачів:
7:00-8:00 – одна черга відключень8:00-10:00 – дві черги відключень10:00-11:00 – одна черга відключень11:00-19:00 – дві черги відключень19:00-22:00 – одна черга відключень
Обсяг обмежень для промисловості та бізнесу:
6:00-22:00 – застосування графіків обмеження потужності
«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Укренерго, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – нагадали в компанії.