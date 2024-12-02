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На війні з окупантами загинув кулеметник із Харківщини

На війні з окупантами загинув кулеметник із Харківщини

Під час виконання бойового завдання на Курщині загинув солдат Сергій Чумак, житель міста Мерефа Харківської області. Захисникові було 46 років.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Солдат-кулеметник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти загинув 13 жовтня в районі населеного пункту Ольгівка Кореневського району Курської області.

Поховали військового в с. Бірки. В захисника залишилася донька.

Агентство Телевидения Новости

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