Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 37

Нічна атака дронів на Україну: ППО збила 52 безпілотники

Нічна атака дронів на Україну: ППО збила 52 безпілотники

У ніч на 2 грудня, починаючи з 19:00 1 грудня, російські військові запустили по Україні 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Противник запускав безпілотники з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, шість вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один перебуває у повітрі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 