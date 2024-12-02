Нічна атака дронів на Україну: ППО збила 52 безпілотники

У ніч на 2 грудня, починаючи з 19:00 1 грудня, російські військові запустили по Україні 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Противник запускав безпілотники з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, шість вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один перебуває у повітрі.

Агентство Телевидения Новости