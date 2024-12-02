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В районі Вовчанська прикордонники вдарили по місцях зосередження росіян
Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» продовжують нищити окупантів в районі Вовчанська на Харківщині. Вночі на полювання виходять пілоти дронів-бомберів підрозділу «Фурія».
Про це повідомили в ДПСУ.
Під час бойової роботи прикордонники відпрацювали по місцях зосередження загарбників – бліндажах, окопних лініях. Зокрема уражено й вантажівку, яка використовувалася для переміщення особового складу та забезпечення.
Також завдано ударів по особовому складу окупантів, які накопичувалися у руїнах Вовчанська.