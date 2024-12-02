В районі Вовчанська прикордонники вдарили по місцях зосередження росіян

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» продовжують нищити окупантів в районі Вовчанська на Харківщині. Вночі на полювання виходять пілоти дронів-бомберів підрозділу «Фурія».

Про це повідомили в ДПСУ.

Під час бойової роботи прикордонники відпрацювали по місцях зосередження загарбників – бліндажах, окопних лініях. Зокрема уражено й вантажівку, яка використовувалася для переміщення особового складу та забезпечення.

Також завдано ударів по особовому складу окупантів, які накопичувалися у руїнах Вовчанська.

Агентство Телевидения Новости