Понад пів сотні мостів на Харківщині в передаварійному стані: чи загрожує регіону «мостопад»

Чи колись взагалі ремонтували цей міст у місті Мерефа під Харковом, місцеві жителі навіть й не пам’ятають. Володимир скаржиться ще й на вузькі пішохідні доріжки вздовж мосту. Розповідає: коли їдуть великі вантажівки, споруда аж вібрує.

Володимир, житель міста Мерефа

Що, не можна було зробити проходи більшими? Машини летять, бризкають, люди пробігають.А якщо літня жінка йде з палицею, вона ж не встигне там. Ви постійте, коли їхатимуть машини колхіди, довгоміри, відчуєте, як він дрижить увесь.

Як і більшість мостів на Харківщині, споруду збудували в середині минулого століття. Відтоді навантаження збільшилося в рази. До початку великої війни міст функціонував ще більш-менш нормально.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Треба розуміти, що цей міст будувався в 1950 році й тоді ще він проєктувався під полуторки й під кінний транспорт, тому що вже застарілих КАМАЗів, наприклад, тоді ще не було. От він під полуторку проєктувався. Такий транспорт тоді був, в ті часи, але він досі стоїть, тримає сучасні навантаження. Це фури, МАНи, ДАФи, трали з танками в нинішніх умовах.

Нині мостова споруда в передаварійному стані. Опори – ніби порожні всередині. Щоб визначитися, що далі робити з мостом, потрібна коштовна експертиза.

А ця частина ні разу не ремонтувалась, ніяких згадок в архівах ми не знайшли.

У подібному стані на Харківщині наразі ще більш ніж пів сотні мостів та шляхопроводів, ще п’ять – аварійні. Обвал хоча б одного мосту у прифронтовому регіоні ускладнить військову та гуманітарну логістику, а то й взагалі – зупинить. З огляду на це, в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури визначились з черговістю ремонтів. Для деяких споруд вже робиться проєктна документація. Втім, жодної гривні з державного бюджету на ці потреби цьогоріч не отримали.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У нас велика кількість мостів, більша частина мостів на території області, 145 одиниць, були збудовані в період 1945 року по 1979 рік. 53 з них вже знаходяться в передаварійному стані. Ми розуміємо, що наразі є в нашій державі завдання, які більш пріоритетні, ніж ця ситуація, хоч і погана, але вона контрольована. І ми вживаємо певні заходи щодо перенаправлення ланцюжків, з тих напрямків, які в нас викликають за непокоєння.

Шляхопровід у Златополі на Харківщині відремонтували в борг – коштом підрядників. Дорожники вчасно виявили, що цей невеликий отвір становить загрозу для споруди, що є критично важливою для регіону.

Дмитро Танцур, начальник відділу будівництва Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Було прийняте рішення замінити ці перехідні плити, демонтували старі перехідні плити і зробили нові, восьмиметрові, монолітні заземлені плити, гідроізолювали цю ділянку і зробили з плити бетонне покриття. Також було влаштовано водовідведення зі споруди. Щоб забезпечити водовідвід, щоб на споруді не стояла вода.

На ремонтні роботи підрядна організація витратила понад сім мільйонів гривень. Тут замінили плити та зміцнили одну з опор. Підрядники працювали близько двох місяців. Якби не цей ремонт, шляхопровід міг би обвалитися будь-якої миті.

Дмитро Танцур, начальник відділу будівництва Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Були виконані роботи з посилення крайньої стійки, яка найгірша була ця і з того з боку проміжних опор. Посилена вуглецевими пластинами, взята в бандаж з кроком. Шляхопровід цей перетинає залізничні колії, які сполучають місто Лозову. Тому самі розумієте, якби зазнав руйнування цей міст, був би зрив логістичного та гуманітарних маршрутів в бік Лозової, Дніпропетровської області, і в тому числі і Харківської області.

На відновлення руху Златопільським шляхопроводом чекали не тільки місцеві жителі. Харківським енергетикам, які ремонтують мережі після російських обстрілів, теж доводилось робити гак в кілька кілометрів.

Олександр, працівник АК «Харківобленерго»

Зайві 11 кілометрів – ми коли до РЕМу їдемо, туди та у зворотний бік це вже 22 кілометри. Об’їжджали по переїздах сусідніх.

Наразі харківські дорожники можуть розраховувати на державне фінансування лише коли йдеться про мости та шляхопроводи, що пошкоджені внаслідок бойових дій. Та наголошують – ремонтів потребують споруди, зведені десятки років тому. Вони вкрай важливі для військового та гуманітарного сполучення.





Агентство Телевидения Новости