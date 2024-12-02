У Харкові вуличний грабіжник отримав дев’ять років тюрми
Харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабежі, скоїв черговий злочин на Салтівці. На вулиці Гвардійців Широнінців зловмисник напав на 44-річну жінку.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Чоловік вдарив жертву по голові, після чого зірвав з її шиї золотий ланцюжок та хотів втекти з місця події, однак був затриманий перехожими.
Під час судового розгляду обвинувачений зазначив, що визнає вину частково і вважає, що не довів злочин до кінця. Однак винуватість зловмисника підтверджено наданими стороною обвинувачення доказами.
Суд визнав винним 35-річного чоловіка в грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді дев’яти років позбавлення волі.
Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.