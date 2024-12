Медики Харківщини отримали три машини швидкої допомоги

Міжнародні партнери передали машини швидкої допомоги медикам Харківщини. Дві спеціалізовані медичні машини передав уряд Республіки Корея. Одну «швидку» із лікарськими засобами до регіону спрямувала данська неурядова благодійна організація Together For You.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Через збройну агресію російських окупантів автопарк служби швидкої та невідкладної медичної допомоги регіону зазнав значних втрат. Завдяки отриманому спецтранспорту наші лікарі матимуть змогу більш ефективно виконувати свої обов’язки – рятувати життя людей та надавати якісну медичну допомогу жителям Харківщини», – зазначили в Харківській ОВА.

Неурядова данська організація Together For You не вперше спрямовує благодійну допомогу до України від початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року волонтери відправили до України понад 25 вантажівок з екстреною допомогою загальною вагою понад 200 тонн.

