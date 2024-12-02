«Тимчасово» відмовитися від територій запропонував Україні Столтенберг

Швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне. Можливо, для досягнення миру Києву доведеться «тимчасово» відмовитися від окупованих територій.

Як повідомляє Кореспондент із посиланням на Welt, про це заявив ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Якщо лінія припинення вогню означає, що росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди», – пояснив він свою думку.

За його словами, важливо, щоб Україна здобула гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку території. Він додав, що це може бути членство в НАТО, але є й «інші способи озброїти й підтримати українців».

Столтенберг підтримав вимогу президента України Володимира Зеленського не поступатися росії жодними територіями в разі припинення вогню, але вважає це малоймовірним у зв’язку з військовою ситуацією в Україні.

«Нам необхідна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі має включати всі території, які нині контролює росія. Однак ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично», – додав Столтенберг.

Агентство Телевидения Новости