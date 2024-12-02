У Харкові директору наукової установи повідомлено про підозру за службову недбалість

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру директору державної наукової установи у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у грудні 2022 року між державною науковою установою, розташованою в Харкові, та підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами з боку збройних сил рф.

Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу – цегли – і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо.

Своєю чергою, директор державної наукової установи, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, через несумлінне ставлення до них, діючи всупереч вимогам контракту та положень, у тому числі не забезпечуючи виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану очолюваного підприємства, «не прийняв до уваги» значно завищені ціни у документах.

При цьому, відповідно до робочого проєкту, розробленого іншою компанією та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, фігурант достовірно знав ринкові вартості необхідних матеріалів. Проте до уваги він це не прийняв.

Внаслідок таких злочинних дій державній науковій установі спричинено матеріальних збитків на загальну суму майже пів мільйона гривень.

Агентство Телевидения Новости