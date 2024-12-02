Новий пакет допомоги від Німеччини: подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у новий пакет військової допомоги Україні, що передбачає, зокрема, системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє видання Die Rheinpfalz.

Шольц та президент України Володимир Зеленський побували на презентації безпілотників. Серед БпЛА були німецькі дрони від компанії Helsing. Іще 4000 БпЛА від цієї ж компанії будуть поставлені Україні до кінця року.

У тому ж числі до пакета військової підтримки увійдуть:

дві системи протиповітряної оборони Iris-T;десять основних бойових танків Leopard 1A5;60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин;шість тисяч некерованих і 500 керованих ракет.

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