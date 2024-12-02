Підпалювали будівлі РТЦК у Харкові на замовлення рф: судитимуть двох молодиків

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох 17-річних молодиків за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачені — харків’яни, учні закладів професійно-технічної освіти. За даними слідства, у травні цього року молодик, який шукав способи підзаробити, через месенджер «Telegram» був завербований представником російських спецслужб.

Куратор запропонував за грошову винагороду підпалювати будівлі районних територіальних центрів комплектування у Харкові. До «роботи» молодик залучив свого друга. Протягом травня-червня цього року обвинувачені, попередньо узгодивши з «роботодавцем» план своїх дій, за допомогою запалювальної рідини підпалили дві будівлі РТЦК та СП, розташовані у різних районах міста.

«Результат» молодики зафільмували й відправили «звіт» куратору в якості підтвердження успішно виконаної задачі, за що отримали від нього грошову винагороду.

Правоохоронці викрили зловмисників. На суд молодики очікують, перебуваючи під вартою. Їх судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости