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Виконком схвалив проєкт бюджету Харкова на 2025 рік

Виконком схвалив проєкт бюджету Харкова на 2025 рік

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 грудня, схвалив проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказала заступник міського голови – директор Департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева, загальний обсяг доходів бюджету становитиме 20,5 млрд грн.

У 2025 році основним прибутковим джерелом залишиться податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 55,2%, або 8,8 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн.

Прогнозний обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік розрахований в обсязі 21, 2 млрд грн. Зокрема, у проєкті бюджету передбачено 1,5 млрд грн на відновлення житлового фонду та 570,4 млн грн на реконструкцію та ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів теплопостачання та водовідведення, а також на розвиток інфраструктури автономної системи опалення. Також з бюджету Харкова передбачено надання кредитів у розмірі 785,3 млн грн.

Агентство Телевидения Новости

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