У Харкові патрульні врятували чоловіка від самогубства

1 грудня ввечері патрульні отримали повідомлення про спробу самогубства на проспекті Тракторобудівників.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Інспектори Олександр Романенко, Олег Матюнін та Рімма Внукова прибули за вказаною адресою.

Правоохоронці вибрали слушний момент, обережно наблизилися до чоловіка, схопили його за руки та зняли з мосту.

Завдяки злагодженим діям громадянина вдалося врятувати від необдуманого вчинку. Інспектори заспокоїли чоловіка та передали медикам, розказали у поліції.

Агентство Телевидения Новости