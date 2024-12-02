На Харківщині Пісочинська громада отримала дві резервні котельні

У результаті співпраці Харківської обласної військової адміністрації та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Пісочинська громада отримала дві котельні потужністю 5 та 2 МВт для забезпечення резервного опалення.

Про це повідомляє ХОВА.

У разі відсутності електроенергії котельня забезпечить безперебійне теплопостачання для понад 3000 мешканців багатоквартирних будинків, а також для життєво важливих об’єктів інфраструктури, таких як лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги та приміщення підрозділів ДСНС.

«Завдяки державній підтримці область отримала державну субвенцію, частина з якої – 500 мільйонів гривень – спрямована на будівництво газових котелень у трьох населених пунктах: Пісочин, Солоницівка і Слобожанське. Цей проєкт – реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського в межах пункту є«Енергетика», зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Котельні подаватимуть тепло багатоквартирним будинкам, лікарням, амбулаторіям та іншим критично важливим об’єктам. Загалом понад 150 тисяч людей матимуть альтернативне тепло.

Агентство Телевидения Новости