На Харківщині Пісочинська громада отримала дві резервні котельні
У результаті співпраці Харківської обласної військової адміністрації та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Пісочинська громада отримала дві котельні потужністю 5 та 2 МВт для забезпечення резервного опалення.
Про це повідомляє ХОВА.
У разі відсутності електроенергії котельня забезпечить безперебійне теплопостачання для понад 3000 мешканців багатоквартирних будинків, а також для життєво важливих об’єктів інфраструктури, таких як лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги та приміщення підрозділів ДСНС.
«Завдяки державній підтримці область отримала державну субвенцію, частина з якої – 500 мільйонів гривень – спрямована на будівництво газових котелень у трьох населених пунктах: Пісочин, Солоницівка і Слобожанське. Цей проєкт – реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського в межах пункту є«Енергетика», зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Котельні подаватимуть тепло багатоквартирним будинкам, лікарням, амбулаторіям та іншим критично важливим об’єктам. Загалом понад 150 тисяч людей матимуть альтернативне тепло.