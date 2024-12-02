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Підпалив вагони електропотяга на вокзалі Харкова: підлітку повідомлено про підозру

Підпалив вагони електропотяга на вокзалі Харкова: підлітку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 15-річному хлопцю в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 15 вересня цього року підозрюваний, який перебував на залізничній станції в Харкові, вирішив «розважитися». Діючи з хуліганських мотивів, хлопець за допомогою заздалегідь заготовленого ключа відчинив двері одного з електропотягів і проник всередину.

Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа. Хлопець зафільмував її на свій телефон та надалі надіслав адміністраторам одного з Telegram-каналів, які й опублікували відео.

Правоохоронці викрили неповнолітнього «блогера». Внаслідок дій підозрюваного завдано матеріальної шкоди на суму понад 700 тис. гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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