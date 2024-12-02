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На Харківщині виявили чергову поплічницю рашистів: працювала в окупаційній адміністрації

На Харківщині виявили чергову поплічницю рашистів: працювала в окупаційній адміністрації

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф селища Борова Ізюмського району місцева мешканка добровільно вирішила співпрацювати з ворогом. Уклавши відповідний трудовий договір, жінка стала «оперативным дежурным дежурной части пункта полиции №1 (дислокация пгт Боровая) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

До обов’язків «правоохорониці» входило патрулювання селища, перевірка документів, затримання та конвоювання затриманих громадян, призначення громадських робіт і оформлення документів щодо затриманих осіб.

Наразі колаборантка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно в Дзержинському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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