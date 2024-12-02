У Харкові у вівторок трамваї №3 та 6 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на пл. Сергіївській та вул. Полтавський Шлях, на ділянці від пл. Павлівської до бул. Гончарівського, буде припинений з 9:30 до 16:00 3 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.У цей період трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№6: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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