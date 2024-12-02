У Харкові тролейбуси №1 та 3 на два дні змінять маршрути

Рух тролейбусів на пр. Байрона, на ділянці від пр. Льва Ландау до вул. Садовопаркової, буде припинений з 10:00 до 15:00 3-4 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.В цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№1: розворотне коло «Ст. м. «Палац Спорту» – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницького;

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом» (розворот) – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом» (розворот) – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №1: 28 мікрорайон – пр. Байрона – пр. Петра Григоренка – ст. м. «Палац Спорту».

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