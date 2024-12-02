Стипендії Президента України отримали 20 учнів Харківщини

За високі досягнення в олімпіадних змаганнях та наукових дослідженнях президентські стипендії отримали 10 учнів-олімпіадників і 10 молодих дослідників з Харківської області, які продемонстрували високий рівень знань та наукового потенціалу.

Про це повідомляє ХОВА.

Церемонія вручення сертифікатів на отримання стипендії Президента України відбулася в Києві.

«Харківська область продовжує тримати провідні позиції у галузі освіти. На сьогодні спрямовуємо наші зусилля на те, щоб вивести якомога більше учнів у офлайн-навчання в безпечному середовищі. Крім того, працюємо з міжнародними партнерами, аби забезпечити освітян ґаджетами для навчання та всебічно підтримуємо освітні проєкти. Пишаємось нашими дітьми, науковими керівниками й бажаємо нових подальших звершень», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Традиційно щороку стипендії Президента України отримують 150 переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 120 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України.

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