ЗСУ вибили росіян з правого берега річки Оскіл на Харківщині: Генштаб показав відео операції

На Харківщині в районі села Новомлинськ Куп’янського району окупанти намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські захисники за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА вибили противника з плацдарму.

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

«В результаті ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Агентство Телевидения Новости