Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 55

Туман та ожеледиця: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Туман та ожеледиця: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 3 грудня. Водіям та пішоходам радять бути готовими до туману та ожеледиці.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«У найближчу годину зі збереженням вдень 3 грудня по області та місту очікується туман,  видимість 200-500 метрів, ожеледь, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Водіям та пішоходам синоптики радять бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 