Туман та ожеледиця: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 3 грудня. Водіям та пішоходам радять бути готовими до туману та ожеледиці.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«У найближчу годину зі збереженням вдень 3 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200-500 метрів, ожеледь, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Водіям та пішоходам синоптики радять бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости