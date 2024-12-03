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Туман та ожеледиця: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 3 грудня. Водіям та пішоходам радять бути готовими до туману та ожеледиці.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
«У найближчу годину зі збереженням вдень 3 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200-500 метрів, ожеледь, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.
Водіям та пішоходам синоптики радять бути уважними та обережними.