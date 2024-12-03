На Харківщині 59-річний чоловік рік ґвалтував падчерку: суд оголосив вирок

У Харківській області відправили за ґрати 59-річного чоловіка, якого звинувачували в систематичному ґвалтуванні падчерки. Суд призначив зловмиснику 14 років ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, в одному з населених пунктів Харківського району протягом 2019 року фігурант систематично ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо падчерки, який на той момент було лише 13 років. Чоловік робив це у будинку, коли ніколи не було вдома, та у гаражі. Переважно зловмисник перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Крім того, знущався чоловік і над дружиною. У травні 2019 року подружжя посварилось та фігурант побив жінку.

«Він часто бив дружину, проте вона боялась піти до поліції, бо чоловік погрожував її вбити. Щоб підтвердити власні слова, на очах у жінки він зарубав собаку», – йдеться в повідомленні.

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні він визнав свою вину лише за побиття дружини.

За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, що повʼязані з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк три роки.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 59-річного чоловіка у зґвалтуванні і вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи та в умисному нанесенні середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 152 КК України у редакції КК України від 10.11.2018, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 122 КК України).

Обвинувальний вирок винесено Харківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости