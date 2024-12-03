На Харківщині відремонтували дорогу від Куп’янська до Борової

У Харківській області завершується дорожньо-будівельний сезон: вдалося відремонтувати 10 км місцевих доріг на важливих напрямках.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Безпечний проїзд важливий для потреб Сил оборони, гуманітарних, евакуаційних та логістичних вантажів. Забезпечення відповідних умов для Харківської ОВА є пріоритетним завданням», – йдеться в повідомленні.

Один із ключових напрямків – маршрут від Куп’янська до Борової. Понад п’ять кілометрів дороги відновлено суцільними ділянками.

Також тривають роботи на дорозі в селі Вербівка, де через ремонт мосту в Балаклійській громаді організовано об’їзний маршрут.

Водночас триває заготівля протиожеледних матеріалів та техніки для ліквідації наслідків негоди.

Агентство Телевидения Новости