На Харківщині відремонтували дорогу від Куп’янська до Борової
У Харківській області завершується дорожньо-будівельний сезон: вдалося відремонтувати 10 км місцевих доріг на важливих напрямках.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
«Безпечний проїзд важливий для потреб Сил оборони, гуманітарних, евакуаційних та логістичних вантажів. Забезпечення відповідних умов для Харківської ОВА є пріоритетним завданням», – йдеться в повідомленні.
Один із ключових напрямків – маршрут від Куп’янська до Борової. Понад п’ять кілометрів дороги відновлено суцільними ділянками.
Також тривають роботи на дорозі в селі Вербівка, де через ремонт мосту в Балаклійській громаді організовано об’їзний маршрут.
Водночас триває заготівля протиожеледних матеріалів та техніки для ліквідації наслідків негоди.