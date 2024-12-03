У Харкові п’яний водій влаштував ДТП

Напередодні, 2 грудні, під час оформлення ДТП у Харкові патрульні виявили у одного з водіїв ознаки алкогольного сп’яніння. Загалом за минулу добу харківські патрульні зупинили 27 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Так, учора близько 15:00 патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Силікатна. Поліцейські прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Toyota не дотримався вимог горизонтальної розмітки та здійснив зіткнення автомобілем Ford.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, який показав позитивний результат. З результатом огляду чоловік був згоден. Також у водія був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости