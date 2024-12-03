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У Харкові 18-річний юнак підпалив «Укрпошту» та трансформатори на Салтівці

У Харкові 18-річний юнак підпалив «Укрпошту» та трансформатори на Салтівці

З початку листопада 18-річний житель Харкова вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі та відділення «Укрпошти». Свої дії він фільмував на власний мобільний телефон.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі правоохоронці встановлюють, на чиє замовлення затриманий вчиняв підпали. Зняті відео були необхідні для підтвердження виконаної задачі – замовники обіцяли виплатити грошову винагороду за кожен підпал.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактами умисного пошкодження об’єктів електроенергетики, вчиненого загальнонебезпечним способом та умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194-1, ч. 2 ст. 194 КК України)

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Агентство Телевидения Новости

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