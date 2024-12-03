У Харкові 18-річний юнак підпалив «Укрпошту» та трансформатори на Салтівці
З початку листопада 18-річний житель Харкова вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі та відділення «Укрпошти». Свої дії він фільмував на власний мобільний телефон.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Наразі правоохоронці встановлюють, на чиє замовлення затриманий вчиняв підпали. Зняті відео були необхідні для підтвердження виконаної задачі – замовники обіцяли виплатити грошову винагороду за кожен підпал.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактами умисного пошкодження об’єктів електроенергетики, вчиненого загальнонебезпечним способом та умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194-1, ч. 2 ст. 194 КК України)
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.