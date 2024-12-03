Отриману 1000 гривень через «Укрпошту» можна буде витратити лише там же

З 4 грудня оформити «тисячу Зеленського» можна буде й через «Укрпошту» – безпосередньо у відділенні або через листоношу.

Про це повідомляє Кореспондент.

Але ці гроші на руки не віддадуть – їх потрібно одразу ж витратити.

«Державну допомогу не можна отримати готівкою», – йдеться в повідомленні.

Кошти можна використати до березня 2025 року на оплату комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва (продукти, ліки, побутова хімія тощо), поповнення мобільного рахунку, донати на підтримку ЗСУ, передплату видань та інші товари та послуги, затверджені урядом.

«Асортимент товарів у відділеннях Укрпошти – широкий, а якщо чогось не вистачить, клієнти можуть зробити замовлення й отримати необхідне трохи пізніше», – зазначили в Укрпошті.

Отримати допомогу 4 грудня зможуть ті громадяни, чиї пенсії, субсидії або інші соціальні виплати, які вони отримують через Укрпошту, припадають саме на цей день. Всі інші матимуть змогу отримати допомогу згідно зі своїм стандартним графіком виплат протягом грудня-лютого 2024 року.

У кожного пенсіонера чи отримувача державної допомоги є свій графік виплат між 4 та 25 числом кожного місяця. Якщо пенсіонер отримує пенсію 10 числа, то і Зимову підтримку він отримає 10 числа, пояснили в Укрпошті.

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю 1 і 2 групи, які вже отримують виплати через Укрпошту, допомога нараховуватиметься автоматично. Працівник Укрпошти повідомить про можливість отримання підтримки під час виплати пенсії чи соціальної допомоги.

Агентство Телевидения Новости