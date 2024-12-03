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Харківський велозавод визнали банкрутом

Господарський суд Харківської області 25 листопада визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ «Харківський велосипедний завод».

Про це повідомляється в судовому реєстрі, пише Економічна правда.

Підставою для банкрутства стала заява фізичної особи-підприємиці Олени Хоменко, якій підприємство заборгувало майже 800 000 грн. Загальна сума боргу заводу перед усіма кредиторами становить 41,8 млн грн.

У процесі процедури розпорядження майном було встановлено, що юридична особа не має жодних активів. Суд також зазначає відсутність дебіторської заборгованості у компанії, яка могла б становити активи підприємства, що унеможливлює задоволення вимог кредиторів. Виходячи з цього, суд вирішив припинити процедуру розпорядження майном і відправити ПрАТ «Харківський велосипедний завод» на ліквідацію.

Харківський велосипедний завод створили у листопаді 1923 року на базі евакуйованої з Риги під час Першої світової війни й націоналізованої велосипедної фабрики Лейтнера.

У 1926 році підприємство почало виробляти модель велосипеда «Україна».

Нинішня компанія ХВЗ була заснована у 1993 році шляхом реорганізації орендного підприємства “Харківський велосипедний завод ім. Г.I. Петровського”.

Останнім часом виробництво велосипедів відбувалося за давальницькою схемою, надавачем давальницької сировини була приватна промислово-торгівельна фірма «ЮСI».

Агентство Телевидения Новости

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