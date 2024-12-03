Міністерство об’єднання українців – «Слуги» обрали кандидата у голови

Народні депутати на засіданні фракції «Слуга народу» 3 грудня підтримали кандидатуру голови правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова на посаду міністра об’єднання українців.

Про це повідомляє Українська правда.

Незабаром премʼєр-міністр Денис Шмигаль внесе подання на призначення Чернишова на посаду віцепремʼєра – міністра об’єднання українців до Верховної Ради. Парламент має призначити його впродовж цього тижня.

На сайті Верховної ради уже з’явився відповідний проєкт постанови про призначення Чернишова.

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