У Харкові поліція розшукала малолітнього хлопця: весь день гуляв містом

2 грудня в ході патрулювання Шевченківського району співробітники сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 3 в комендантську години виявили по проспекту Перемоги хлопчика без супроводу дорослих.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Хлопець повідомив, що йде з дня народження товариша, а потім почав тікати від поліцейських. Правоохоронці наздогнали дитину та зʼясували, що він пішов з дому ще зранку.

Поліцейські привезли хлопця до відділку поліції, напоїли гарячим чаєм та пригостили солодощами. В цей час звʼязалися з матірʼю, яка розказала, що шукає 13-річного сина власними силами.

Вдома з 41-річною матір’ю та сином ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду.

Щодо жінки складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости