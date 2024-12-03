На Харківщині «накрили» цех з виробництва фальсифікованого алкоголю
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування і зберігання з метою збуту та безпосередньо збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Фігуранти вказаного кримінального провадження — два брати.
На території приватного домоволодіння на Лозівщині вони облаштували підпільний цех, де незаконно виготовляли фальсифікований алкоголь. Ділки маскували «товар» у пакування відомих брендів. Періодично вони розливали фальсифікат у тари з маркуванням «яблучний сік».
Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, за місцями зберігання, реалізації та виробництва незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів. Виявлено та вилучено: понад 1600 л алкогольних виробів, 1000 л спирту, сировину, обладнання для виготовлення та пакування продукції, чорнові записи, автомобіль, грошові кошти у сумі 28 500 грн та 1400 доларів США.
Загальна сума вилученого контрафакту складає понад 320 тис. гривень.
Крім того, правоохоронці знайшли георгіївську стрічку, два полімерних зіп-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження, незареєстровану вогнепальну зброю – «пістолет Макарова» з двома магазинами та набоями до нього.
За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру. Нині триває слідство.