На Харківщині «накрили» цех з виробництва фальсифікованого алкоголю

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування і зберігання з метою збуту та безпосередньо збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігуранти вказаного кримінального провадження — два брати.

На території приватного домоволодіння на Лозівщині вони облаштували підпільний цех, де незаконно виготовляли фальсифікований алкоголь. Ділки маскували «товар» у пакування відомих брендів. Періодично вони розливали фальсифікат у тари з маркуванням «яблучний сік».

Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, за місцями зберігання, реалізації та виробництва незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів. Виявлено та вилучено: понад 1600 л алкогольних виробів, 1000 л спирту, сировину, обладнання для виготовлення та пакування продукції, чорнові записи, автомобіль, грошові кошти у сумі 28 500 грн та 1400 доларів США.

Загальна сума вилученого контрафакту складає понад 320 тис. гривень.

Крім того, правоохоронці знайшли георгіївську стрічку, два полімерних зіп-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження, незареєстровану вогнепальну зброю – «пістолет Макарова» з двома магазинами та набоями до нього.

За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру. Нині триває слідство.

Агентство Телевидения Новости