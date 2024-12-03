П’ять років позбавлення волі отримав інформатор: «зливав» дані про розташування ППО у Харкові

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор рф, який збирав розвіддані про місця базування Сил оборони на території Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 57-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму.

Окупанти залучили його до співпраці у квітні цього року через проросійські Телеграм-канали, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

На виконання ворожих завдань фігурант намагався виявити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

Щоб виявити «цілі», зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони.

Ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру.

Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для «звіту» окупантам.

Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у травні цього року у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами, відеокамеру та флеш-носії інформації з доказами його злочинної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Враховуючи визнання чоловіком своєї вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю цього злочину, суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости