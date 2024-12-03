385,5 млн грн на оновлення та розвиток Харківського зоопарку з бюджету міста на 2025 рік

У бюджеті Харківської міської територіальної громади на 2025 рік передбачено 385,5 млн грн на виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 роки.

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 3 грудня, на позачерговій сесії міської ради, повідомляє міськрада.

Міський голова Ігор Терехов розказав, що частина цих коштів піде на поточне утримання зоопарку та погашення заборгованості перед будівельниками, які реконструювали зоопарк у 2016-2021 роках. Після початку повномасштабного вторгнення рф ці виплати були призупинені, щоб спрямувати всі ресурси на оборону Харкова та забезпечення його життєдіяльності. Крім того, за словами мера, частина коштів піде на відбудову.

«Ми маємо певні заборгованості перед підрядниками, які будували цей зоопарк. У повному обсязі ми сплачувати поки що не будемо – скоригуємо цю суму, щоб значну частину коштів спрямувати на відбудову. Цей резерв коштів нам дуже потрібен», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости